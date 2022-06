Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 20 de junho de 2022

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada neste Legislativo Municipal, a décima sétima sessão, décima quinta ordinária.

Presentes os vereadores: Antônio Martins (PP), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Briato (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP) e Loredi Saquet (PP). Na presidência, o vereador Antônio Martins.

Ato contínuo, apreciados na ordem do dia, foram aprovados:

- Proposição nº 020/2022, do vereador Florisbal Scherer, que seja realizado o cascalhamento na estrada da localidade da Vila São Pedro até a ponte do Dodi.

- Proposição nº 021/2022, do vereador Luiz Flávio Rangel, que seja incluído o conteúdo sobre cultura tradicionalista nas escolas da rede municipal de ensino e dá outras providências.

- Proposição nº 022/2022, do vereador Antônio Martins, que seja realizado o cascalhamento no final da Vila Diniz saindo até a ERS 317.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Secretaria da Câmara Municipal aos 21 de junho de 2022.

Carina Laís Ribeiro de Oliveira – Diretora Geral

