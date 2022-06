Coronel Bicaco: Progressista lembra passagem de um ano da morte do ex-vereador Afrânio Bertaluci

No grande expediente da sessão ordinária de 14 de junho, o presidente do Poder Legislativo de Coronel Bicaco, Antônio Martins (PP), lembrou a passagem de um ano da morte do enfermeiro e ex-vereador Afrânio Bertaluci.

— O Afrânio contribuiu muito com nossa comunidade, principalmente na saúde — ressaltou Antônio Martins.

O ex-vereador faleceu no hospital de Tenente Portela em decorrência de complicações provenientes da Covid-19, após permanecer internado por mais de 30 dias. Afrânio Bertaluci teve dois mandatos no Poder Legislativo e, no último pleito municipal, concorreu ao cargo de vice-prefeito.

