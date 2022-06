Pedetista destaca que nova praça já é usufruída por bicaquenses

Ao se manifestar no grande expediente da sessão ordinária da terça-feira (14/6), o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) afirmou que diversas famílias já utilizam espaços da Praça João Goulart para momentos de lazer, principalmente aos finais de semana.

— Do jeito que está a praça hoje, não precisava fazer mais nada, pois já está 100% melhor do que estava. Vi pessoas conversando e tomando chimarrão — salientou o pedetista.

O edil ressaltou que o local está agradável e bem iluminado. — Esperamos a conclusão das obras para entregar de vez a praça para nossa comunidade — disse Lucas Santos da Cruz.

O vereador ainda destacou o alto valor investido na aquisição de brinquedos para montagem da pracinha destinada às crianças.

