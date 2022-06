Rodovia entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale tem os primeiros quilômetros pavimentados

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) avança na execução das obras do acesso municipal a Pinheirinho do Vale. Os primeiros quatro quilômetros da ERS 528 já estão com o pavimento implantado.

No total, foram liberados R$ 23 milhões do Tesouro do Estado para o asfaltamento dos 18 quilômetros que ligam Palmitinho e Pinheirinho do Vale. A obra está incluída nas 28 ligações asfálticas atendidas pelo programa Avançar, do Governo Estadual.

— Estamos com diversas frentes de serviços em atividade na ERS 528, com o intuito de entregarmos pelo menos metade desse trajeto pavimentado ainda em 2022 — projeta o diretor geral do DAER, Luciano Faustino.

De acordo com o diretor de Infraestrutura Rodoviária do DAER, Richard Polo, as ações estão concentradas nos oito primeiros quilômetros do acesso municipal.

— Seguimos com os serviços de terraplanagem, drenagem e pavimentação. Estamos trabalhando para manter o cronograma no ritmo adequado e, com isso, encaminharmos essa importante obra para ser entregue à comunidade no próximo ano — salienta Richard Polo.

