Tenente Portela contabiliza 47 casos ativos de Covid-19

O boletim epidemiológico semanal divulgado pela Administração Municipal mostra que Tenente Portela tinha 47 casos ativos do novo coronavírus na quarta-feira (15/6). E sete indivíduos esperavam o resultado de exames laboratoriais.

Desde março de 2020, 3.286 moradores contraíram a doença, dos quais, 3.201 estão curados e 38 morreram. Nos últimos sete dias foram diagnosticadas mais 22 novas contaminações. No mesmo período, 59 pacientes passaram à condição de recuperados.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS), 12.768 pessoas realizaram o teste para detecção da Covid-19 e 9.482 tiveram resultado negativo.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.