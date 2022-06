Região Celeiro ganha valores de cessão onerosa da Petrobras

Os 21 municípios da Região Celeiro receberam valores referentes às arrecadações em leilões dos volumes excedentes da cessão onerosa da Petrobras em áreas não concedidas do Pré-Sal.

Os recursos foram transferidos em duas oportunidades na segunda quinzena do mês de maio. No dia 20 foi creditado R$ 1,67 bilhão nas contas das prefeituras brasileiras, conforme critério do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). No dia 24 foram distribuídos mais R$ 4 bilhões.

O repasse para os municípios foi aprovado pelo Congresso Nacional através do Projeto de Lei (PLN) nº 03/2022. Os valores poderão ser aplicados em investimentos e previdência.

Para a Região Celeiro vieram R$ 4.487.106,08. Confira abaixo, o montante destinado para cada prefeitura:

- Barra do Guarita: R$ 154.710,85;

- Bom Progresso: R$ 158.323,68;

- Braga: R$ 169.361,66;

- Campo Novo: R$ 182.684,86;

- Chiapetta: R$ 200.442,84;

- Coronel Bicaco: R$ 219.229,53;

- Crissiumal: R$ 313.144,82;

- Derrubadas: R$ 175.676,85;

- Esperança do Sul: R$ 164.485,07;

- Humaitá: R$ 192.737,66;

- Inhacorá: R$ 156.959,07;

- Miraguaí: R$ 182.810,36;

- Redentora: R$ 234.306,17;

- Santo Augusto: R$ 329.865,36;

- São Martinho: R$ 194.874,88;

- São Valério do Sul: R$ 157.813,67;

- Sede Nova: R$ 180.402,54;

- Tenente Portela: R$ 311.719,28;

- Tiradentes do Sul: R$ 180.213,92;

- Três Passos: R$ 453.891,90;

- Vista Gaúcha: R$ 173.451,11;

