ERS 305: Trecho entre Três Passos e Crissiumal deverá ser entregue em 2023

Através do Programa Avançar, o Governo do Estado destinou R$ 60 milhões para a pavimentação asfáltica de cerca de 57 quilômetros da ERS 305 – trecho que liga os municípios de Três Passos, Crissiumal e Horizontina.

No momento, as obras estão mais avançadas no trajeto de 22 quilômetros entre Crissiumal e a localidade de Padre Gonzales, em Três Passos. Nesta etapa, os trabalhos executados por equipes do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (DAER) concentram-se em terraplanagens e drenagens.

Para o trecho entre Crissiumal e Três Passos serão destinados, inicialmente, R$ 21 milhões, com recursos do Tesouro do Estado – o total previsto é R$ 47,8 milhões. A expectativa é de que as obras nesse segmento sejam entregues no segundo semestre de 2023.

— Começamos os trabalhos na localidade de Padre Gonzales e avançaremos em direção a Crissiumal — explica o diretor geral do DAER, Luciano Faustino. — Já demos ordem de início nos demais lotes de pavimentação da ERS 305 e, em breve, contaremos com toda a extensão da rodovia em obras, atendendo a uma demanda histórica da Região Noroeste — destaca Luciano Faustino.

