CONAB: Safra de grãos deve chegar a 271,3 milhões de toneladas

A safra de grãos brasileira 2021/2022 deve alcançar 271,3 milhões de toneladas, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). A estimativa, que faz parte do 9º levantamento da safra, aponta ainda um ganho de 15,8 milhões de toneladas na comparação com o ciclo anterior.

Segundo a CONAB, esse aumento na produção é explicado por um melhor desempenho do milho que apresentou crescimento de 32,3%, mesmo com as perdas causadas pelo comportamento climático e o baixo índice pluviométrico na Região Centro Sul.

— O comportamento climático e o baixo índice pluviométrico, sobretudo na Região Centro Sul, causaram perdas significativas nas culturas de milho e de soja, como já estamos anunciando há muito tempo. Inicialmente, prevíamos uma produção total de 288,6 milhões de toneladas e, em função desse fator climático, hoje temos uma redução, mas comparando a safra 2020/2021, tivemos um aumento de 6,2%, ou seja, de 15,8 milhões de toneladas — disse o presidente da CONAB, Guilherme Ribeiro, durante a apresentação do levantamento.

De acordo com a companhia, a área plantada, na atual safra, é estimada em 73,7 milhões de hectares – crescimento de 5,7% se comparada à safra 2020/2021. Os maiores incrementos são observados na soja (4,6% ou 1,8 milhão de hectares) e no milho (8,6% ou 1,7 milhão de hectares).

A CONAB informou que, para o milho, é esperada uma produção total de 115,2 milhões de toneladas, elevação de 32,3% em comparação com a safra anterior. A soja também terá queda na produção, devendo ficar em 124,3 milhões de toneladas.

