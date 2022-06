Abertas as inscrições para o programa Bolsa Juventude Rural

Bolsas são destinadas a estudantes regularmente matriculados no segundo ou terceiro ano do ensino médio (Foto: Divulgação | SEAPDR)

Estudantes do ensino médio, entre 15 e 29 anos, interessados em participar do programa Bolsa Juventude Rural, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), já podem fazer a sua inscrição. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Vão ser 712 bolsas no valor de R$ 200,00 mensais cada, por um período de dez meses, a serem pagas a partir de agosto de 2022, independentemente da data de concessão/contratação. Deste total, 311 foram disponibilizadas por meio do orçamento de 2022, 311 através do orçamento de 2021 e 90 são do saldo residual de anos anteriores.

Das 712 bolsas oferecidas, serão disponibilizadas 282 para alunos regularmente matriculados no segundo ano e 430 para estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio. O prazo para envio da documentação termina em 5 de julho de 2022.

Para este ano, visando à qualificação do programa e o auxílio aos jovens, haverá a necessidade de envio, junto à documentação mínima exigida pela lei, de um pré-projeto, que deverá servir de base para a elaboração do Projeto Produtivo que é a contrapartida obrigatória apresentada pelo jovem durante o recebimento da bolsa.

O programa Bolsa Juventude Rural tem por finalidade incentivar a permanência e o retorno dos jovens ao ensino médio e de criar condições para a permanência do jovem no meio rural. As bolsas são destinadas a estudantes regularmente matriculados no segundo ou terceiro ano do ensino médio, em escolas públicas estaduais ou instituições educacionais comunitárias que trabalhem com a Pedagogia da Alternância. Este método propicia a interação entre o estudante que vive no campo e a realidade que vivencia no seu cotidiano.

