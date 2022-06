Pedetistas de Coronel Bicaco reclamam da precariedade da ERS 330

No grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (6/6), dois vereadores do PDT reclamaram das péssimas condições da ERS 330 – trecho que liga Redentora, Miraguaí e Tenente Portela.

Elson Bueno Martins – que é motorista da Secretaria Municipal da Saúde – afirmou que a rodovia está intransitável. — Não há veículo que aguente a buraqueira. Passaram quantos governadores e aquele asfalto é uma vergonha — salientou o edil. Ele ainda completou que as chuvas recentes provocaram o surgimento de novos buracos na pista.

— Essa situação faz os motoristas correrem riscos de acidentes — ponderou Elson Bueno Martins.

Lucas Santos da Cruz criticou duramente o DAER e as condições atuais da estrada que liga Redentora, Miraguaí e Tenente Portela.

O pedetista reforçou que a Secretaria da Saúde de Coronel Bicaco tem, diariamente, veículos enfrentando as péssimas condições da ERS 330 para levar os pacientes até o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Em fevereiro, o Governo do Estado anunciou R$ 6 milhões para a revitalização completa da rodovia, no entanto, não há data confirmada para o início das obras no trajeto de aproximadamente 35 quilômetros.

