Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 13ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de junho de 2022:

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada neste Legislativo Municipal, a décima quinta sessão, décima terceira ordinária.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP), Loredi Adriel Saquet (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Antônio Olgi Martins.

Ato contínuo, apreciados na ordem do dia, foram aprovados:

- Proposição n° 017/2022, do vereador Lucas Santos da Cruz, que seja realizada a pavimentação da Rua Reinaldo Zanela, no bairro Santa Maria.

- Proposição n° 018/2022, do vereador Lucas Santos da Cruz, que seja criada uma sala de informática na escola municipal Rui Barbosa.

- Proposição n° 019/2022, do vereador Luiz Flávio Rangel, que seja feito quebra-molas na Rua Severino Dias, nas proximidades da oficina do Alcides Pezini.

- Pedido de Informação n° 023/2022, do vereador Leandro Briato, que sejam enviadas ao Legislativo, informações acerca do valor total que o município deve para o Fundo dos Servidores Municipais, entre juros e multas.

- Pedido de Informação n° 024/2022, do vereador Leandro Briato, que sejam enviadas ao Legislativo, informações acerca de todos os servidores municipais nomeados nos últimos seis anos, contendo nome, data de nomeação, cargo e forma de ingresso, sendo concurso ou contrato emergencial, e relação de servidores da municipalidade contratados via CISA.

- Pedido de Informação n° 026/2022, do vereador Elson Bueno Martins, que sejam enviadas ao Legislativo, informações e explicações acerca da não reclassificação de cargos dos funcionários com padrão abaixo de sete nas seguintes funções: agente visitador do PIM, recepcionista, zelador, agente de saúde e eletricista.

- Pedido de Informação n° 027/2022, da bancada do Partido Progressista (PP), que sejam enviadas ao Legislativo, informações das últimas licitações referentes à compra de medicamentos e relatório de medicamentos fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde desde janeiro de 2022.

- Pedido de Providência, do vereador Lucas Santos da Cruz, vem requerer um acesso adequado ao embarque e desembarque dos alunos na escola municipal Francisco Manoel Diniz, localizada no bairro Vila Diniz.

- Projeto de Lei n° 043/2022 (19/5/2022), do Executivo, que cria o cargo de Fiscal Sanitário, suas atribuições e dá outras providências.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Você pode ouvir as sessões ao vivo acessando o site da Câmara Municipal de Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal aos 7 de junho de 2022.

Jordan Schwaab - Agente Legislativo

