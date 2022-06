RS abre 8,9 mil vagas com carteira assinada em abril

No ano, o Rio Grande do Sul acumula saldo de 62,3 mil postos (Foto: Diones Roberto Becker)

O Rio Grande do Sul registrou mais contratações do que demissões pelo quarto mês consecutivo no mercado de trabalho formal. Em abril, o Estado gerou 8,9 mil vagas com carteira assinada.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência na manhã da segunda-feira (6/6). O número de vagas criadas em abril é o resultado entre 116,3 mil admissões e 107,4 mil desligamentos no mês.

Na comparação com os resultados de cada um dos três primeiros meses do ano, o montante de abril mostra desaceleração. Já ante o mesmo mês de 2021, o saldo mostra melhora. Em abril do ano passado, o Estado fechou 2,4 mil postos, diante do recrudescimento da pandemia do novo coronavírus.

No ano, o Rio Grande do Sul acumula saldo de 62,3 mil postos. Em 12 meses, são 138,2 mil vagas.

