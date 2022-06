Onze consumidores da Região Celeiro ganham prêmios da NFG no sorteio de maio

O sorteio mensal de maio do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) distribuiu R$ 700 mil em dinheiro. O prêmio principal de R$ 50 mil saiu para um contribuinte de Esteio. Na edição do mês passado, mais de 27 milhões de bilhetes estavam na disputa.

Onze moradores da Região Celeiro aparecem na lista dos ganhadores: Jandir Sgarabotto (Barra do Guarita); Alessandro de Oliveira Prado (Chiapetta); Julcimar José Mocelim (Chiapetta); Cláudia Both Steiger (Crissiumal); Edson Antônio Justino (Santo Augusto); Senio Buttinger (São Martinho); Cristiano Bottega (Tenente Portela); Carine Beatriz Kraemer Przygoda (Tiradentes do Sul); Graciele Hermann (Tiradentes do Sul); Jaciara Cristina Pilar Spiecker (Três Passos) e Marli Winck (Três Passos);

Os contemplados terão prazo de até 90 dias para o resgate dos valores. Para participar dos sorteios, o consumidor precisa ser inscrito no programa e solicitar o CPF na nota fiscal na hora da compra. Com isso, a participação nos sorteios mensais é automática.

