Sicredi Raízes oferece cartões sem anuidade

Novos cartões emitidos a partir do mês de junho terão anuidade zero (Foto: Divulgação | Sicredi Raízes)

A Sicredi Raízes RS/SC/MG anunciou uma condição especial para os associados que adquirirem os cartões Master Internacional e Visa Internacional. Os novos cartões emitidos a partir do mês de junho terão anuidade zero.

Os cartões Sicredi Visa Internacional e Sicredi Mastercard Internacional são ideais para quem necessita de um cartão básico, com aceitação nacional e internacional. Ele oferece as funções de crédito e débito, para que o associado possa fazer as suas compras à vista ou parceladas e movimentar sua conta corrente em qualquer lugar do mundo.

Aceitos no Brasil e no exterior, eles auxiliam na melhor organização das suas contas, oferecendo facilidade e tranquilidade, já que a gestão de faturas, bloqueios, desbloqueios, acompanhamento de limites e vencimentos é realizada de forma digital, através do aplicativo do Sicredi. Além disso, contam com a tecnologia contactless, que permite o pagamento por aproximação, sem inserção de senha, de acordo com o valor limite definido.

Caso você ainda não tenha um cartão Sicredi e queira saber mais sobre essa novidade, pode se dirigir até a agência do seu município, ou entrar em contato através do WhatsApp (51) 3358 4770.

As condições são válidas nos municípios da área de atuação da Sicredi Raízes RS/SC/MG.

