Pedetista requer limpeza mais frequente das lixeiras instaladas em Coronel Bicaco

No grande expediente da última sessão ordinária do mês de maio, o vereador Paulo Hermel (PDT) cobrou a limpeza mais frequente das lixeiras instaladas em diversos pontos do perímetro urbano de Coronel Bicaco. Segundo ele, é comum restar alguns tipos de materiais no interior dos recipientes.

— Temos que designar alguém para fazer a limpeza das lixeiras. Têm pessoas que jogam algo fora do saco plástico e aquilo acaba ficando ali. O pessoal que recolhe o lixo não vai ficar catando latinha por latinha — afirmou o pedetista.

O edil ainda ressaltou que os recipientes permanecendo abertos podem se tornar locais de proliferação do mosquito transmissor da dengue.

