HSA se torna referência em serviços de mamografia para quatro municípios da Região Celeiro

As Secretarias Municipais da Saúde de Coronel Bicaco, Braga, Redentora e Miraguaí enviaram ofício a 15ª Coordenadoria Regional da Saúde (CRS - Palmeira das Missões), pleiteando alteração na referência dos serviços de mamografia. Atualmente, este tipo de exame é realizado em Ronda Alta.

O pedido foi motivado devido às dificuldades que as secretarias municipais enfrentam na organização da logística de transporte das pacientes que necessitam dos serviços públicos ou conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Outra alegação foi a baixa adesão de mulheres dispostas em se deslocar até Ronda Alta.

Os secretários destacaram no ofício que a concentração dos serviços de mamografia nas proximidades dos quatro municípios ajudará na melhor gestão dos gastos públicos.

A solicitação foi defendida pelos secretários Cassiano Zanela (de Coronel Bicaco), Leonir Hartk (de Miraguaí), Sadi Della Libera (de Braga) e Rogério Gigoski (de Redentora), numa reunião ocorrida na 15ª CRS na quarta-feira (1º/6). Com a alteração aprovada, o Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, se tornará referência em serviços de mamografia para os quatro municípios.

