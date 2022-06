Virada Sustentável celebra Dia do Meio Ambiente em São Paulo

Segue até amanhã (3), na zona sul da capital paulista, a Virada Sustentável. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado no próximo domingo (5). As ações ocorrem de forma simultânea nos centros educacionais unificados (Ceus) dos bairros Vila do Sol, Guarapiranga, Capão Redondo, Chácara Santa Maria e Jardim Eledy.

As atividades envolvem palestras, exposições, oficinas e rodas de conversa. Serão abordados temas que fazem parte do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (Pavs), entre eles: biodiversidade e arborização; água, ar e solo; gerenciamento de resíduos sólidos; agenda ambiental na administração pública; horta e alimentação saudável e revitalização de espaços públicos.

Além das atividades relacionadas à educação ambiental, também serão realizadas práticas integrativas e complementares em saúde, como dança circular, zumba, coral, automassagem e apresentações musicais.

Durante o mês de junho, a secretaria de Saúde vai desenvolver outras atividades nas demais regiões da capital, com o envolvimento de cerca de 330 equipamentos de saúde. Entre os temas atividades a serem realizadas, estão conversas sobre hábitos alimentares e consumo de plantas alimentícias não convencionais (Pancs), feiras de sustentabilidade e palestras sobre o descarte correto de resíduos sólidos.