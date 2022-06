Equipe do CBMSC auxilia na localização de três vítimas em Pernambuco

A equipe do CBMSC segue em trabalho intenso em Pernambuco. Os cinco militares e os três cães de busca atuaram na área Vila dos Milagres em que três vítimas estavam desaparecidas.

Em meio à lama e aos entulhos, os cães apontaram, nesta quarta-feirea, 01, duas das três vítimas daquele local, que após a escavação foram confirmadas e retiradas.

Com as informações colhidas com os familiares, a dinâmica da cena e a arquitetura da casa, os militares passaram todas as informações e indicações para a equipe do Espírito Santo, que assumiu o serviço. Seguindo estas orientações, a terceira vítima foi logo encontrada.

Por conta da missão na Vila dos Milagres ter sido concluída, nesta quinta-feira, 02, os militares e cães foram para a área Camaragibe, para apoio aos outros Corpos de Bombeiros e também para que nossos cães passem por outra experiência. Neste local a lama é mais mole, sem apoio de maquinário, pois não tem acesso entre as casas.

As fortes chuvas que atingiram Pernambuco provocaram até a manhã desta quinta-feira a morte de 122 pessoas. O total de desabrigados ultrapassou 7,3 mil pessoas. Ao todo, 24 cidades decretaram situação de emergência devido à enxurrada.