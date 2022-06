Mês de maio tem chuvas 23% abaixo do esperado na capital paulista

O mês de maio teve chuvas 23,6% abaixo do esperado na capital paulista, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura.

O órgão acompanha o tempo na cidade desde 1995 e, de acordo com as médias históricas, eram estimados 56 milímetros (mm) de chuva para o mês. No entanto, foram registrados apenas 42,8 mm ao longo de maio. O dia mais chuvoso foi o último dia 30, com 24,6 mm.

Abastecimento

No Sistema Cantareira, maior conjunto de reservatórios que abastece a Grande São Paulo, as chuvas também ficaram abaixo da média histórica. Foram 56,2 mm em maio, enquanto a média para o mês era de 74,8 mm. O sistema opera atualmente com 41,7% da capacidade total, o que representa 409,8 bilhões de litros de água.