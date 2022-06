Governo realiza segunda audiência pública sobre revitalização do Cais Mauá

O governo do Estado, por meio das secretarias de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e de Parcerias (Separ), realiza na quinta-feira (2/6) a segunda audiência pública sobre o projeto de revitalização do Cais Mauá. A atividade ocorrerá no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, das 9h às 12h, e terá transmissão pelocanal da SPGG no Youtube. Conforme o edital, somente quem estiver no local poderá fazer perguntas.

A primeira edição da audiência pública foi realizada em 28 de abril. Além disso, o diálogo com a sociedade sobre o projeto foi aberto em consulta pública e em nove workshops realizados desde o ano passado. O projeto, feito em parceria com o BNDES e o Consórcio Revitaliza, é pioneiro na estruturação de imobiliário em modelo de (PPP), com foco no desenvolvimento sustentável e no resgate da relação histórica do cais com o Guaíba.

Todas as demais informações sobre a audiência pública e o projeto de revitalização do Cais Mauá estão disponíveis nosite do programa RS Parcerias.

SERVIÇO

O quê:audiência pública sobre a revitalização do Cais Mauá

Quando:quinta-feira (2/6)

Horário:das 9h às 12h

Local:Auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) – Av. Borges de Medeiros, 1.501/térreo

Link da transmissão: https://www.youtube.com/c/SeplagRS