Governador recebe Carta das Missões no Palácio Piratini

Comitiva de prefeitos e vereadores da região das Missões participou de encontro com o governador no Palácio Piratini - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior recebeu, no fim da tarde desta quarta-feira (1/6), no Palácio Piratini, uma comitiva de prefeitos e vereadores da região das Missões.O presidente da Associação dos Legislativos das Missões (ALM), vereador Eduardo Ezequiel dos Santos, entregou ao governador a Carta das Missões, documento com demandas da região elaborado após o 25º Encontro Missioneiro de Vereadores e Servidores da ALM. O deputado estadual Ernani Polo também participou da entrega.

Ranolfo destacou a importância da mobilização dos agentes políticos da região.“Essa integração dos Legislativos de uma região é fundamental para que haja uma visão das necessidades locais para além dos municípios, o que é significativo para o desenvolvimento regional. Essa iniciativa da ALM já existe há 25 anos e por isso tem uma história relevante que fala por si só”, disse o governador.

O Encontro Missioneiro de Vereadores e Servidores da ALM ocorre até 3 de junho, em Porto Alegre.