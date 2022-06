Desabrigados pelas chuvas terão antecipação do BPC; confira detalhes

O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, detalhará hoje (1º), em entrevista ao programaA Voz do Brasil, as medidas tomadas pelo governo federal para ajudar a população dos municípios do Nordeste atingidos por chuvas intensas. Além da antecipação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bento falará sobre a força-tarefa para atua nas regiões e os alojamentos provisórios montados para receber desabrigados.

Assista ao vivo:



As buscas por pessoas desaparecidas, após deslizamentos e enxurradas causados pelas chuvas em Pernambuco, foram retomadas nesta quarta-feira (1º) em seis áreas de buscas e resgates. O número de óbitos se mantém em 106. De acordo com o Comando e Controle Regional do estado (CICCR), 11 pessoas ainda não foram localizadas.

O governo Federal anunciou nesta quarta-feira (1º) a liberação de mais de R$ 3,3 milhões para duas cidades de Alagoas afetadas pelas fortes chuvas. Serão destinados R$ 3,1 milhões para o município de Penedo e R$ 212 mil para Roteiro.

» Leia mais *Matéria em atualização.