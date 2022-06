Decreto autoriza edital de concessão do Terminal Rodoviário Rita Maria

O governador Carlos Moisés autorizou a abertura do edital para a concessão do Terminal Rodoviário Rita Maria, na Capital. A empresa que vencer o certame licitatório terá 30 anos para operar a ferramenta e, em troca, deverá fazer investimentos totais de R$ 30 milhões na estrutura.

“Queremos um Estado mais leve. Começamos com o Centro de Eventos de Balneário Camboriú, que foi a primeira concessão da história do Estado, e agora o Terminal Rodoviário de Florianópolis. Com os investimentos que terão que ser feitos, Florianópolis vai ganhar um terminal rodoviário moderno, confortável e funcional”, afirma Carlos Moisés.

“Antes tínhamos na Capital do nosso Estado um aeroporto com cara de rodoviária. Agora temos um dos melhores aeroportos do país. E em breve teremos uma rodoviária com cara de aeroporto”, comemora o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

Estão previstas melhorias como modernização no saguão e plataforma de embarque e desembarque, construção de passeios cobertos para facilitar o deslocamento de pedestres ao Ticen, mudança das plataformas de venda de passagens para o segundo andar e praça de alimentação e espaços comerciais no térreo.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

As mudanças foram sugeridas pelo estudo realizado na fase do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), que avaliou a viabilidade técnica e econômica da exploração do Rita Maria.

Agora, a SIE aguarda apenas o parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para dar sequência ao processo licitatório - o que deve ser concluído ainda nesta semana. A expectativa é de que empresas expressivas no cenário nacional se interessem pela concessão.

“Ainda na PMI, empresas de renome nos procuraram para realizar os estudos. A tendência é que a concessão siga o mesmo caminho”, avalia o diretor de Desestatização e Parcerias da Secretaria da Fazenda, Ramiro Zinder.

