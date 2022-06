Prefeitura de Derrubadas comemora envolvimento no Dia do Desafio

Na quarta-feira (25), Derrubadas viveu mais uma edição do Dia do Desafio. Na ocasião, centenas de pessoas, entre alunos, pais, professores, grupos do Programa Rede Bem Cuidar, Grupo Energia Nuclear, CRAS, profissionais da saúde e demais munícipes derrubadenses, saíram da rotina e incluíram atividades físicas em seu dia.

Neste ano, o evento correu na Praça Municipal Dorival Rigodanzo, com aula de dança, alongamento, Salto em altura, Tênis de Mesa, Futmesa, Vôlei e atividades com corda. O Dia do Desafio foi organizado pela Equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) e contou com o apoio dos Profissionais de Educação Física da Rede Municipal de Ensino e Educadora Física da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do município.

O evento no município mais uma vez foi um sucesso, pois mostrou que se exercitar pode ser algo divertido, contribuindo, assim, para a saúde do corpo e da mente.

