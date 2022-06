Venda de cinco imóveis do Estado está agendada para 9 de junho

Cinco imóveis que pertenciam ao Instituto de Previdência do Estado (Ipergs) serão colocados à venda pelo governo estadual no dia 9 de junho, às 14h. Os imóveis – lojas, apartamento e sala comercial –, estão localizados em Porto Alegre (quatro) e Santa Maria (um). Na capital, ficam na região central da cidade e, em Santa Maria, no bairro Nossa Senhora Medianeira.

Somado, o valor de referência dos cinco imóveis, que serão ofertados na licitação na modalidade de concorrência, chega a R$ 665,8 mil.

Na concorrência, os interessados devem encaminhar, seguindo as regras do edital, dois envelopes: um de habilitação, no qual constarão os documentos de identificação, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, e a guia de arrecadação paga, no valor de 5% do valor do imóvel, a título de caução. O segundo envelope conterá a proposta. Em caso de não ser declarado vencedor no certame, o interessado poderá solicitar devolução da caução.

• Clique aqui para acessar mais informações sobre a venda (Concorrência nº 17/2022).