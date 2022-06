Defesa civil: mais de 40 cidades de Pernambuco estão em emergência

Mais de 40 cidades de Pernambuco decretaram ou estão em processo de decretar situação de emergência por conta das chuvas que atingem a Região Nordeste do país. Há ainda municípios em situação similar em Alagoas e no Rio Grande do Norte. O relato é do secretário Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas Alves.

Em entrevista ao programaA Voz do Brasil, ele avaliou que a situação em Pernambuco ainda é crítica, já que há desaparecidos em meio aos mais de 100 mortos confirmados. “Ainda chove aqui na região e isso traz um problema tanto para as forças de segurança que estão nas ações de busca e resgate como nas demais ações de socorro, assistência e resposta ao desastre”.

O secretário lembrou que, para que o governo federal possa liberar recursos diretamente aos estados e municípios atingidos por eventos climáticos importantes, é necessário que o ente federativo decrete situação de emergência, delimite a área do desastre e levante os danos. A Defesa Civil Nacional, então, analisa a documentação e publica o reconhecimento federal.

“A partir desse documento, os ministérios podem atuar em apoio aos municípios e todo o sistema federal pode mudar os processos administrativos para agilizar o atendimento aos afetados”, explicou.

Sistema de alertas

O coronel destacou que o sistema de alertas da Defesa Civil Nacional configura o principal instrumento pra evitar mortes em situações como a registrada em Pernambuco. Segundo ele, qualquer brasileiro pode enviar um SMS para o número 40199 e informar o CEP residencial para receber alertas do governo federal, estadual e municipal no celular.

“Recebendo alertas de chuva forte ou de evento climático importante, também virão junto ações de autoproteção e de proteção comunitária que, junto com as ações de proteção públicas, podem e muito impedir mortes como as que estamos vivendo no Nordeste”, disse.

“Para o Nordeste, é importante lembrar que ainda temos 60 dias de chuvas pela frente. É um período que está começando agora, um período crítico. Muita chuva ainda pode cair. É importante que toda a população dessa região cadastre o seu celular no 40199, receba os alertas, esteja atenta às orientações da defesa civil e, principalmente, tenha a percepção do risco e adote medidas de autoproteção.”

Assista à entrevista emA Voz do Brasil: