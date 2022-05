Celesc abre chamada pública para projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Mobilidade Elétrica e Realidade Virtual

A Celesc abriu chamada pública para selecionar projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, em edital publicado nesta segunda-feira, 30, no Diário Oficial do Estado. Estão abertas as inscrições para projetos nas linhas temáticas Mobilidade Elétrica e Realidade Virtual. Os interessados têm até 21 de junho para enviar as propostas.

Para participar, é necessário que empresas, fundações, institutos de pesquisa ou universidades possuam atribuições para a atividade de Pesquisa e Desenvolvimento em seus respectivos estatutos ou contratos sociais. Além disso, as entidades interessadas também deverão comprovar experiência no tema do projeto proposto.

Em relação às linhas temáticas específicas de Mobilidade Elétrica e Realidade Virtual, que já estão com prazo de envio de proposta aberto, os detalhes podem ser acessados nos termos de referência que constamno site.No mesmo site, é possível acessar o Edital Base da chamada pública.

O envio dos projetos será feito por meio da Plataforma Sparks,no endereço.

O edital base tem vigência de 12 meses, a contar de sua publicação, podendo ser renovado ou cancelado a qualquer momento por interesse estratégico da Celesc. Durante sua vigência, serão publicados os Termos de Referência para as linhas temáticas, com os respectivos prazos e regras específicas. A publicidade será dada pelo Diário Oficial do Estado, sendo esta publicação a referência para o prazo de envio dos projetos em cada desafio. Caso selecionadas, as propostas vão integrar o portfólio de projetos ligados ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Celesc.

Dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos em contato pelo e-mail[email protected]