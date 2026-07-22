Quarta, 22 de Julho de 2026
13°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

NDD lidera a gestão inteligente de dispositivos

Com operações distribuídas e ambientes híbridos, o monitoramento contínuo, a automação e a análise de dados transformam o parque tecnológico das em...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/07/2026 às 16h45
NDD lidera a gestão inteligente de dispositivos
Divulgação NDD Tech

A expansão de ambientes híbridos, a descentralização das operações e o aumento da complexidade das infraestruturas de tecnologia da informação (TI) colocaram a gestão de dispositivos entre as prioridades do mercado de terceirização de serviços, o outsourcing. Impressoras, computadores e outros ativos deixaram de funcionar apenas como equipamentos de suporte e passaram a operar como fontes de dados capazes de reduzir custos, ampliar a eficiência e sustentar decisões de negócio.

De acordo com a NDD Tech, a empresa acompanha diariamente milhares de dispositivos instalados em organizações de diferentes segmentos e estima participação em torno de 80% no monitoramento de ambientes de impressão no Brasil, ao lado de provedores de outsourcing. A companhia, que atua há duas décadas no tratamento de dados corporativos e afirma atender clientes em dezenas de países, posiciona a leitura desses indicadores como base para a evolução dos serviços prestados ao mercado.

Para Marcos Horst, gerente comercial da NDD Tech, o setor passou por uma mudança de natureza nos últimos anos. "Durante muito tempo, a gestão dos dispositivos se concentrou em corrigir falhas quando elas aconteciam. Hoje o mercado exige acompanhar toda a infraestrutura em tempo real, antecipar problemas e usar indicadores para apoiar as decisões dos clientes. A gestão inteligente deixou de ser operacional para se tornar estratégica", ressalta.

O movimento acompanha o crescimento do próprio setor. O mercado global de serviços gerenciados foi estimado em US$ 430 bilhões em 2026 e deve avançar a uma taxa média de 10,3% ao ano até 2031, segundo a Mordor Intelligence. Na frente específica de administração de equipamentos, o mercado de gerenciamento de dispositivos móveis tende a alcançar US$ 105 bilhões em 2034, conforme projeções da Fortune Business Insights.

Para Horst, o cenário reflete operações cada vez mais distribuídas entre escritórios, filiais, centros de distribuição e profissionais em trabalho híbrido, o que amplia a necessidade de acompanhar continuamente milhares de equipamentos dispersos e reduz o espaço para intervenções apenas corretivas.

O que define a gestão inteligente de dispositivos

Mais do que manter equipamentos em funcionamento, a gestão inteligente de dispositivos consiste em monitorar, administrar e otimizar de forma contínua todo o parque tecnológico de uma organização.

O gerente comercial da NDD Tech explica que o modelo reúne monitoramento em tempo real da disponibilidade e do desempenho, administração centralizada em uma única plataforma, inventário automatizado de hardware e software, indicadores operacionais consolidados e manutenção preditiva, capaz de antecipar falhas a partir de dados históricos, antes que elas afetem a operação.

A esse conjunto somam-se a automação de rotinas, como abertura de chamados, notificações e correções remotas, e a chamada inteligência operacional, que transforma os dados gerados pelos equipamentos em informações aplicadas ao planejamento, à gestão de contratos e à redução de custos.

O acompanhamento dos níveis de serviço (SLAs) permite ainda identificar gargalos e oportunidades de otimização. "Na prática, uma infraestrutura antes administrada de forma reativa passa a operar de maneira conectada e orientada por indicadores, com decisões sustentadas por informações confiáveis, e não por percepções", detalha.

Do monitoramento de impressão à decisão estratégica

A gestão dos ambientes de impressão é uma das principais aplicações do conceito. Por meio dessas plataformas, os provedores passam a controlar impressoras e multifuncionais de forma centralizada, acompanhando disponibilidade, consumo de insumos, desempenho e necessidade de manutenção, o que permite automatizar processos e reduzir indisponibilidades. O segmento tem peso relevante: o mercado global de serviços de impressão gerenciada foi avaliado em US$ 54 bilhões em 2026, com crescimento anual projetado em 8,9% até 2031, de acordo com a Mordor Intelligence.

O executivo avalia que o próximo estágio do setor será definido pela combinação de dados, automação e inteligência artificial. "O diferencial não está apenas em monitorar equipamentos, mas em transformar informações operacionais em insights que permitam antecipar problemas, otimizar recursos e apoiar decisões estratégicas dos clientes. É isso que redefine o papel dos provedores de outsourcing", conclui Marcos Horst.

Para saber mais, basta acessar: https://ndd.tech/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Karic Jhony / TOTVS
Tecnologia Há 4 minutos

TOTVS expande roadshow sobre IA para o 2º semestre de 2026

Evento tem novas edições confirmadas em todo o Brasil para debater as aplicações reais de IA para gerar valor aos negócios

 Divulgação Datasigh
Tecnologia Há 37 minutos

Fragmentação de dados ainda desafia a gestão em saúde

A convivência de múltiplos softwares que não se comunicam eleva custos, dificulta a rastreabilidade e recai sobre o paciente na forma de filas e re...

 Imagem do Magnific/shurkin_son
Tecnologia Há 1 hora

Conta de luz deve subir 8,6% em 2026, projeta Aneel

Com reajuste médio previsto acima da inflação e bandeira tarifária amarela em vigor desde abril, amplia-se o interesse por alternativas para conter...

 Sandra Sinicco
Tecnologia Há 4 horas

LatamScaleup fecha acordo com a TIP Brasil

A LatamScaleUP, representante no Brasil da Prudent Technologies, desenvolvedora do middleware que conecta WhatsApp Business aos PABXs e URAs com ap...

 Divulgação Milvus
Tecnologia Há 4 horas

SLA estratégico ajuda empresas com resultados mensuráveis

Especialista aponta que acordos de nível de serviço deixaram de ser exclusividade da área de TI e passaram a influenciar diretamente a experiência ...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 18°
16° Sensação
2.47 km/h Vento
98% Umidade
100% (13.94mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Quinta
18° 11°
Sexta
15° 10°
Sábado
17° 12°
Domingo
20° 11°
Segunda
17° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 32 minutos

Fragmentação de dados ainda desafia a gestão em saúde
Câmara Há 32 minutos

Projeto estabelece regras para cobertura jornalística de violência contra a mulher
Justiça Há 32 minutos

Justiça do DF manda Virginia apagar publicidade irregular de bets
Câmara Há 32 minutos

Projeto amplia transparência de títulos privados do agronegócio
Tecnologia Há 1 hora

Conta de luz deve subir 8,6% em 2026, projeta Aneel

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -0,34%
Euro
R$ 5,77 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 353,181,52 -0,63%
Ibovespa
177,547,56 pts 2.44%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7071 (21/07/26)
06
14
34
38
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3741 (21/07/26)
02
03
04
05
09
11
12
14
15
16
18
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias