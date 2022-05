Aos 64 anos, Rádio Nacional de Brasília aposta em novas plataformas

Em 31 de maio de 1958, era inaugurada aRádio Nacional AM Brasília. Sessenta e quatro anos depois, o veículo passa a ocupar espaços que vão além do clássico aparelho, como redes sociais e plataformas destreaming. “É um momento de celebração e de mostrar que a gente está apostando nessa convergência de outras plataformas, mas sem esquecer nossa essência que é fazer comunicação pública”, avaliou o diretor-presidente daEmpresa Brasil de Comunicação (EBC), Glen Valente.

“Falo sempre que a gente precisa ser relevante. Na essência, somos uma empresa pública. A gente precisa atender o nosso consumidor com informação o mais precisa possível”, disse, ao citar aTV Brasile a própriaAgência Brasil. “Mas a nossa origem é o rádio. Existe muita lenda. ‘O rádio vai acabar. A AM vai acabar. As ondas curtas vão acabar. Só vai ter FM’. A gente não sabe ainda qual vai ser o resultado final disso.”

Para o diretor-presidente da EBC, é preciso manter a calma no que ele se referiu como corrida da modernidade. “Vamos continuar trabalhando nisso: informação relevante pro nosso púbico e, ao mesmo tempo, expandindo da melhor maneira possível o número de ouvintes que a gente tem”, completou.

“O foco ainda é comunicar, é fazer comunicação básica com a população. A ferramenta que a gente usa hoje é a Rádio Nacional. Se não estivesse funcionando não estaria fazendo 64 anos”, disse. “A gente acaba sendo porta-voz de tudo o que está acontecendo no Brasil, coisas boas, coisas ruins. Mas sempre com esse foco de prestar serviço para a população”, concluiu.

Trajetória

A trajetória da Rádio Nacional de Brasília se confunde com a história do Brasil e da capital federal. Para celebrar a data, a emissora antecipou os festejos com vinhetas veiculadas durante a programação. São mensagens de artistas, ouvintes, internautas, funcionários e entrevistados, em um tributo à rádio.

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br/radionacional

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Twitter: https://twitter.com/radionacionalbr

WhatsApp – (61) 99674-1536

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazonas: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Aplicativo Rádios EBC disponível para Android e iOS.