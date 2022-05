Governo do Estado inicia execução das obras de nova rótula na entrada do bairro Ingleses, na Capital

Um novo recurso para a mobilidade no Norte da Ilha está em execução pelo Governo do Estado, via Secretaria de Estado da Infraestrutura Mobilidade (SIE): a implantação de uma rotatória na SC-403, na entrada do bairro Ingleses (no sentido de quem vem da SC-401). A nova intersecção vai facilitar o retorno no local e o futuro acesso à Rua das Gaivotas, que será executado pelo município de Florianópolis com recursos do Plano 1000.

“É uma obra que vai desafogar o trânsito de toda essa região, tanto dos Ingleses quanto do Santinho e Rio Vermelho, que só cresce. Sem contar no alívio durante a temporada”, destaca o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira.

Com investimento de R$ 3,6 milhões, a obra está na fase de execução da drenagem e alargamento da pista. Por ora, não será necessário desvio do trânsito, já que o serviço é realizado nas laterais da pista. De toda forma, o secretário Vieira adianta que as obras devem ocorrer à noite nesta primeira fase, com objetivo de atrapalhar o mínimo possível.

“Impossível uma obra sem transtornos, mas nos esforçamos sempre para impactar o mínimo a vida dos cidadãos”, reforça Vieira.

A previsão é de que o serviço seja concluído em dezembro.