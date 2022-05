Militar do 7° BPM recebeu homenagem do Instituto Boina Azul em Porto Alegre

No domingo (29/05) Dia Internacional dos Mantenedores da Paz ocorreram homenagens para Policiais Militares na cidade de Porto Alegre, promovidas pelo Instituto Boina Azul.

O Soldado Alex Rodrigo Maier, atualmente lotado no município de Bom Progresso, foi homenageado com medalha e diploma na ORDEM GRAU CAVALEIRO pelos relevantes serviços prestados à humanidade, à pátria, à sociedade e à comunidade no ano de 2015, no 21°contingente de Missão de paz no Haiti, ainda quando pertencia ao 2° Regimento de Cavalaria Mecanizado (2° RCMec) do Exército Brasileiro em São Borja.

O Comando do 7° BPM parabeniza pela homenagem e tem a honra de contar com um Militar de alto valor como o Soldado Maier na Região Celeiro!

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.