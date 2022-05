Meteoro com quase 10 segundos é registrado no céu do RS

O Observatório Espacial Heller & Jung registrou a queda de um meteoro, com duração de 9,9 segundos, na Região Sul do RS, nesta terça-feira (31). Este foi o mais longo registrado em 2022.

O registro foi feito por duas câmeras do observatório, uma localizada em Porto Alegre, no bairro Petrópolis e outra em Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Conforme o professor Carlos Jung, o registro aconteceu durante a chuva de meteoros Tau Herculídeas. O meteoro ingressou na atmosfera a uma altitude de 88,3 km e se extinguiu sobre o oceano. ■ Notícias no WhatsApp:

