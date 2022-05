Chuva de meteoros deve ser vista do RS na madrugada desta terça

Uma chuva de meteoros, chamada Tau Herculídeas, poderá ser vista do Rio Grande do Sul nesta semana. O fenômeno é resultante do Cometa 73P/Schwassmann-Wachmann que, em 1995, deixou fragmentos e uma trilha de partículas em sua órbita.

De acordo com o professor, apesar da neblina nos últimos dias, já foi possível registrar atividade maior durante as madrugadas. Ele afirma que o tamanho dos fragmentos é imprevisível, bem como o local onde vão cair.

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.