Prêmio Amaerj Patrícia Acioli abre inscrições para quatro categorias

Serão abertas hoje (31) as inscrições para a décima segunda edição do Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos Humanos, que vai distribuir até R$ 17 mil para os melhores trabalhos nas categorias Práticas Humanísticas, Reportagens Jornalísticas e Trabalhos Acadêmicos. O segundo e o terceiro colocados receberão R$ 12 mil e R$ 6 mil, respectivamente. Os três primeiros colocados terão ainda troféus, e os demais finalistas serão homenageados com menções honrosas.

Na quarta categoria, que envolve Trabalhos dos Magistrados, não haverá premiação em dinheiro. Os três primeiros colocados receberão troféus.

O Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos Humanos foi criado em 2012 pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas no site da associação . O prazo para apresentação dos trabalhos é até 10 de agosto. Um júri composto por especialistas de destaque nas quatro áreas se encarregará de selecionar os premiados. Haverá cinco finalistas por categoria.

Segundo informou a Amaerj, por meio de sua assessoria de imprensa, será concedido ainda o prêmio hors concours a personalidade com notável atuação na área de direitos humanos e cidadania, escolhida pelos magistrados fluminenses. A solenidade de premiação ocorrerá no dia 7 de novembro, no Tribunal de Justiça do Rio.

O prêmio é uma homenagem à juíza Patrícia Acioli, que era titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, e foi morta em 2011, em Niterói, por policiais militares. A premiação visa a “identificar, disseminar, estimular e homenagear as ações em defesa dos direitos humanos, dando visibilidade a práticas e trabalhos na área”.

Na última edição, o prêmio recebeu 231 inscrições.