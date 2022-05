Sicredi e 100 Open Startups fecham parceria para fomentar inovação aberta

Focado em fomentar a inovação, gerando benefícios aos seus processos, produtos e colaboradores, o Sicredi fechou parceria com a 100 Open Startups – principal plataforma de inovação aberta do país. O foco do projeto é reforçar a interação do Sicredi com o ecossistema de inovação por meio da criação de desafios às startups e, ao mesmo tempo, promover a capacitação dos seus colaboradores sobre o tema.

A iniciativa tem como base a utilização da Plataforma de Conexão da 100 Open, por meio do qual será realizada a interação entre Sicredi e startups. Através da plataforma, colaboradores das estruturas que compõem o Sicredi em todo o Brasil poderão cadastrar desafios de negócio ou processos e eles serão integrados a um sistema de conexão com startups, possibilitando às empresas interessadas realizar a inscrição de soluções. Por meio do portal também será realizado o fluxo de comunicação entre colaboradores do Sicredi e startups, com o objetivo de conectá-los para feedback, aconselhamento e mentoria durante o processo.

A qualificação dos colaboradores será realizada através de uma jornada de imersão no programa da 100 Open chamado ‘Programa de Mentoria 100-10-1’, que terá duração de um ano e será dividida em três etapas de engajamento. Na primeira fase, o objetivo é conhecer o ecossistema e avaliar o potencial de pelo menos 100 startups relevantes para o perfil do colaborador participante. A segunda etapa é testar suas habilidades, oferecendo conselhos para as classificadas como de alto potencial e a terceira é desenvolver um relacionamento mais profundo como mentor de startups.

— A inovação é um elemento fundamental na nossa visão de futuro e esta parceria nos gera o benefício de conexão com um canal bastante consolidado de interação com as startups, ao mesmo tempo promovendo o aprimoramento dos conhecimentos dos nossos colaboradores sobre inovação aberta — afirma Rodrigo Severo, especialista em Inovação do Sicredi.

— O grande diferencial é que o Sicredi é uma instituição cooperativa de atuação nacional e um dos desafios é a formação das pessoas para que todos tenham habilidades para extrair valor por meio da open innovation. Tem sido um trabalho pautado na democratização da inovação aberta e esse cuidado reflete a importância da capacitação para uma reputação positiva no ecossistema de inovação — comenta Daniel Vasserman, head de Comercial & Atendimento da 100 Open Startups.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de cinco milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de duas mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Sobre a 100 Open Startups:

A 100 Open Startups é a plataforma de open innovation pioneira e líder na América Latina, que tem como missão transformar o mercado e a sociedade a partir da inovação pela colaboração entre empresas e startups.

Desde 2008, organiza a Open Innovation Week (Oiweek), comunidade que reúne mais de 150 mil profissionais e, desde 2016, publica o Ranking 100 Open Startups, que monitora a evolução da prática da inovação aberta e premia as empresas e startups líderes.

A plataforma digital já facilitou mais de um milhão de interações que resultaram no registro de mais de 40 mil acordos de open innovation e R$ 3,5 bilhões em contratos entre startups e corporações. Atualmente, são mais de 20 mil startups e seis mil corporações participantes da plataforma.

