Militares e cães de busca do CBMSC irão atuar em Pernambuco

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) enviará cinco militares e três cães de busca e resgate para apoiar os Bombeiros Militares de Pernambuco (CBMPE) e reforçar as equipes que estão atuando em Pernambuco. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés, nesta segunda-feira, 30.

“Atendendo a um pedido que recebemos nesta segunda-feira, 30, pela manhã, autorizamos o envio de três binômios, dupla entre bombeiro militar e cão de busca, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina para ajudar nas operações de busca e resgate em Pernambuco”, anunciou o governador.

A equipe do CBMSC sairá de Santa Catarina nesta terça-feira, 31, transportada pelo Batalhão de Operações Aéreas (BOA), no avião Arcanjo 06. A previsão inicial é de que a equipe fique por pelo menos cinco dias em PE.

“Mais uma vez estamos prontos para apoiar a população, seja em Santa Catarina, seja em outro estado. Sabemos a diferença que a atividade de cães faz nestes momentos. Somos um só Corpo de Bombeiros Militar e vamos apoiar as outras corporações sempre que for preciso, para salvar e trazer consolo para as famílias atingidas”, declara o comandante-geral do CBMSC, coronel Marcos Aurélio Barcelos.

Todos os militares, incluindo os responsáveis pela comunicação e logística, têm o Curso de Formação de Bombeiro Cinotécnico, exigido para atuação na atividade, e os cães de busca e resgate são certificados para este tipo de ocorrência. Os três binômios possuem experiência em resgates fora de Santa Catarina e estiveram nas operações Brumadinho (MG) e Petrópolis (RJ).

Os militares dos Bombeiros Militares de SC devem atuar na região de Recife, uma das mais atingidas e que continua com pontos com alto risco de deslizamentos. Desde a última segunda-feira, 23, o Estado de Pernambuco tem sido atingido por fortes chuvas. Mesmo com a redução no volume, a previsão aponta precipitação até o próximo dia 3 de junho. Mais de mil pessoas estão desabrigadas e, até o fim da tarde desta segunda, foram confirmadas 91 mortes.

