Chuva de meteoros desta madrugada é um evento “tudo ou nada”, diz Nasa

Com expectativa de ser um dos maiores espetáculos astronômicos observáveis a olho nu no ano de 2022, a chuva de meteoros Tau Herculídeas deverá acontecer na madrugada desta terça-feira (31), último dia de maio.

Segundo estimativas da agência aeroespacial norte-americana Nasa, o evento poderá ter até mil estrelas cadentes por hora. A certeza de que ele acontecerá, no entanto, não é total, alerta a agência.

A Tau Herculídeas é, na verdade, um rastro de pedaços de um cometa fragmentado, o 73P/Schwassmann-Wachmann, ou SW3. Ele foi partido em pedaços em 1995. O cometa só seria visível no céu terrestre, dada sua trajetória e velocidade, a partir do mês de agosto.

Porém, se os fragmentos que se soltaram do SW3 tiverem velocidade suficiente - o dobro do cometa original - a chuva de meteoros acontecerá e será visível. Observações feitas em 2009 apontam que este é o caso. A Nasa recomenda cautela, e diz que é possível que o fenômeno não seja visível.

O ápice do evento será à uma hora da manhã. O evento poderá ser observado nos céus do hemisfério sul, mas será ainda mais intenso no hemisfério norte.

Caso aconteça ou não, entusiastas de astronomia e observadores do céu poderão acompanhar a Tau Herculídeasonline, pelostreamingdo projeto Telescópio Virtual - uma iniciativa que reúne telescópios profissionais e amadores de forma remota e acessível para o público em geral.

Assista à Tau Herculídeas: