Brasil tem dois casos suspeitos de varíola dos macacos, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde informou, nesta segunda-feira (30), que foi notificado sobre dois casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. A doença é grande preocupação atual das autoridades de saúde no mundo. Esses seriam os primeiros casos em território nacional.

Os casos notificados são em Santa Catarina e e no Ceará. Segundo o site G1, há ainda um terceiro caso, este suspeito, que está sendo monitorado no Rio Grande do Sul.

Segundo o Ministério da Saúde os casos notificados "seguem isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial".

Sobre o casos suspeito, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul afirmou que está investigando "um indivíduo com história de viagem", mas o caso ainda está sendo discutido com o Ministério da Saúde – isso porque, segundo o órgão estadual, "a pessoa tem outro diagnóstico confirmado. Isso a princípio descartaria o caso. Então, não temos a definição se vai entrar como caso suspeito, pois ainda está em investigação".

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.