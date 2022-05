Chuva causa diversos transtornos na região

A alto volume de chuva registrado desde a última sexta-feira, 27, na região vem causando diversos transtornos. Vários municípios, principalmente em área rurais, registram falta de energia elétrica e alguns começam a enfrentar falta de abastecimento de água. Além disso há diversas estradas de interior sofreram grandes avarias, pontes caíram e pessoas que precisando ser deslocadas de suas casas em virtude da alta de rios.

Foram mais de 200 milímetros de chuvas nessas últimas horas que causaram alagamento em diversas áreas ribeirinhas, em bacias maiores como os rios Guarita, Turvo e Uruguai, assim como em lajeados e sangas internas nos interior de municípios de Três Passos, Tenente Portela, Plamitinho, Vista Gáucha, Miraguaí, Redentora, Coronel Bicaco, Tiradentes do Sul e outras.

As travessias entre Barra do Guarita e Itapiranga e entre Porto Soberto e El Soberbio estão suspensas hoje. O Rio Uruguai estava mais de 9 metros acima do nível normal na manhã de hoje e com ritmo de alta de cerca de 7 centímetros por hora. A tendência ainda é de alta para tarde de hoje. Os barcos pequenos que fazem a travessia de passageiros estão operando normalmente e realizando a travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga.

As Defesas Civis de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e da Argentina estão em alerta para a possibilidade de remoção das famílias ribeirinhas que correm o risco de terem suas casas alagadas.

Na manhã dessa segunda-feira o Rio Uruguai saiu de seu leito em Crissiumal e começou a atingir as primeiras casas do Balneário Três Ilhas. Moradores e veranistas que possuem casas no local estão mobilizados desde a madrugada na remoção de móveis e utensílios da casa.

Uma família de Palmitinho, precisou ser retirada de barco de casa na tarde deste domingo (29) após ficar dois dias ilhada.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen, que coordenou o resgate, o casal de aposentados e um cachorro estavam desde sexta-feira (27) sem conseguir sair da chácara onde moram, no interior do município.

Segundo os bombeiros, o carro do casal ficou submerso e ainda não foi encontrado. Eles foram levados pela embarcação até a residência de parentes.

No município de Braga houve transbordamento de riachos em diversas localidades. O Rio Braga, que corta toda a cidade, transbordou e em alguns lugares no Bairro Santo Antônio as águas começaram a invadir e ameaçar algumas propriedades.

Na manhã deste domingo o Rio Lajeado Grande, no interior de Tiradentes do Sul, transbordou. As águas do Rio saíram do seu leito invadindo algumas propriedades. Segundo informações uma ponte já está submersa e o nível das águas só não é superior a de uma grande enchente que ocorreu em meados de 1988.

Tiradentes do Sul, água chegou nas residências (Foto: Carlos Eloi Poll)

Em Coronel Bicaco os Lajeados Faxinal e Paiol que circundam a cidade saíram fora de seus leitos e algumas casas começam a ser atingidas.

A Administração Municipal através da Defesa Civil do município e da Secretaria Municipal de Obras já trabalhavam, ontem, em alguns pontos para amenizar a situação.

Os órgãos municipais estão em constante monitoramento e manterão um plantão para dar suporte e auxílio caso seja necessário a remoção de famílias de suas residências.

A região norte do estado é uma das mais afetadas pelas precipitações registradas nos últimos dias. Em Seberi, as aulas da rede municipal foram suspensas em razão dos bloqueios em estradas que impossibilitam o transporte de parte dos alunos. Em Frederico Westphalen algumas vias chegaram a ser interditadas em razão da queda de árvores. Já em Iraí, a Defesa Civil emitiu um alerta para possibilidade de cheias no rio Uruguai.

