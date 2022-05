Coordenadora de educação é exonerada após suspeitas de irregularidades

Na semana passada o Governo do Estado exonerou a coordenadora de educação da 21ª Coordenadoria Regional de Educação, com sede em Três Passos e que responde pelas escolas estaduais dentro do território da Região Celeiro.

Ledi Daiana Diesel assumiu o cargo em março de 2019 quando o então governador do estado, Eduardo Leite, optou por indicar os coordenadores de acordo com paramentos técnico e não políticos, como eram indicados até então. Agora a coordenadora deixa o cargo por suspeitas de irregularidades na condução do órgão.

Um processo administrativo já foi aberto pela Secretaria Estadual de Educação e segundo as informações, que chegaram até a nossa reportagem, a própria Polícia Civil estaria auxiliando nas apurações de irregularidades.

