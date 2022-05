Tenente Portela: Menina que sonha em ser policial militar ganha farda

Tayla, de oito anos de idade, sonha em se tornar policial militar e na tarde da sexta-feira (27/5) foi surpreendida ao receber a visita de dois brigadianos do pelotão de Tenente Portela. Ela aproveitou para conhecer a viatura da Brigada Militar (BM).

A menina contou que gosta muito de estudar e que irá se dedicar para realizar seu sonho. Ela ainda demonstrou grande admiração pela BM e pelo serviço dos policiais militares.

No final da visita, Tayla ganhou uma pequena farda da Brigada Militar.

