ANEEL mantém bandeira tarifária verde para junho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu acionar a bandeira verde no mês de junho para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). De acordo com a ANEEL, desta forma, não haverá cobrança extra na conta de luz no próximo mês.

É o segundo anúncio de bandeira verde realizado pela ANEEL desde o fim da bandeira de Escassez Hídrica – que durou de setembro de 2021 até meados de abril deste ano. Em maio, a agência reguladora já havia acionado a bandeira verde. Conforme a ANEEL, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia.

Criadas em 2015, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o SIN gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

