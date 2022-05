IBGE abre processo seletivo com uma vaga em Três Passos

O IBGE abre nesta terça-feira (24), inscrições processo seletivo com uma vaga para trabalhar no Censo 2022 em Três Passos. A oportunidade é para o cargo de agente censitário de administração e informática (ACAI), responsável por dar suporte administrativo e de tecnologia da informação à coordenação de subárea do Censo na localidade.

As inscrições vão até o dia 31 de maio e devem ser feitas pelo site www.ibge.gov.br/pss-complementar. Não há pagamento de inscrição, nem realização de provas. A seleção será feita por análise de títulos. O requisito mínimo para concorrer ao cargo é possuir ensino médio completo.

O salário para a função de ACAI é de R$ 1.700, com jornada de 40 horas semanais. Além do vencimento, o servidor temporário tem direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e o estabelecido no edital.

A contratação deverá ocorrer imediatamente após o processo seletivo, que se encerra no dia 20 de junho. A oportunidade de trabalho tem duração prevista de cinco meses, podendo haver renovação de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

A seleção

O candidato deverá comprovar se possui ensino médio completo, que vale 5 pontos; ensino superior incompleto (7 pontos) ou ensino superior completo (10 pontos). As titulações não são cumulativas e a pontuação máxima será de dez pontos.

Em caso de igualdade na nota, os critérios de desempate são, nesta ordem, candidato que tiver idade igual ou superior a sessenta anos completos até o último dia de inscrição, candidato que tiver exercido efetivamente a função de jurado e, por fim, o candidato com maior idade.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo site: https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco/

