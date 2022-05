Casos de Covid-19 voltam a crescer em Três Passos

Após um período de estabilidade onde chegou a zerar os casos ativos de Covid-19, Três Passos apresenta uma sequência de dias com registro de novas infecções pela doença.

Ontem, quarta-feira (25), três novos casos foram confirmados, elevando para 16 os casos ativos da doença no município. Há um paciente que aguarda resultado laboratorial e é considerado caso suspeito.

Neste momento 43 pessoas estão orientadas ao Isolamento domiciliar por estarem infectadas, serem casos suspeitos ou contactantes com estes.

A notícia boa é que não há nenhuma internação em decorrência da Covid-19 no Hospital de Caridade de Três Passos.

*Atendimentos 34.582

*Hospitalizações: 0

*Casos negativos 9.435

*Casos confirmados 4.103

*Casos recuperados 4.017

*Casos ativos: 16

*Óbitos: 70

*Aguardam resultado: 01

*Orientados ao Isolamento: 43

*Doses aplicadas: 1ª dose: 21.990, 2ª dose: 20.761, 3ª dose: 11.901 e 4ª dose 835

Positivos 03

Fem – 43-71

Masc – 72

