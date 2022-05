Inovação é tema de Jornada de Interiorização da JucisRS em Panambi

Ocorre até esta quinta-feira (26/5), em Panambi, na região Noroeste do Estado, a 3ª Jornada JucisRS de Interiorização, evento promovido pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Realizado de forma híbrida, o encontro reúne representantes de 223 municípios gaúchos das regiões: Noroeste Colonial, Alto Jacuí, Missões, Fronteira Noroeste, Celeiro, Rio da Várzea, Médio Alto Uruguai, Alto da Serra do Botucaraí, Produção, Norte e Nordeste.



Esta edição traz os temas inovação, empreendedorismo e desburocratização. Nesta quarta (25/5), primeiro dia do evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, apresentou programas de fomento do governo gaúcho, como Fundopem, Proedi e Juro Zero. Brum também falou dos números da economia no último ano, que refletem a redução da burocracia, com mais agilidade e recolocam o Rio Grande do Sul na mira de grandes investimentos.

"Neste novo ritmo de atração de investimentos que estamos promovendo, em 2021 foram mais de R$ 6 bilhões em novos investimentos no Estado e a geração de 15 mil postos de trabalho direto. Até agora, em 2022, só no Fundopem, já foram quase R$ 700 milhões em novos investimentos. O Rio Grande do Sul está de volta no cenário internacional com força e aberto para receber empresas de todo mundo", afirmou Brum.



O diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Hiparcio Stoffel, também participou do evento nesta quarta (25). Com o tema a Estratégia e Governo Digitalrs.gov.br, Stoffel apresentou resultados obtidos com o portal, que reúne, em um único endereço, 498 serviços estaduais por meio digital. Dentre os quais, 69% são considerados digitais avançados, ou seja, funcionalidades com atendimento integral por meio digital. A meta é chegar a 100% até o fim de 2022.

“Isso significa organizar de maneira ágil e simples, voltada ao cidadão, todos os serviços do Executivo estadual em sua forma digital noportal rs.gov.br”, afirmou Stoffel no evento, que conta com transmissão pelo canal da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS –JucisRS no Youtube.

Nesta quinta (26) está prevista a participação do secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

A Jornada JucisRS de Interiorização é um evento de integração e interiorização dos serviços relacionados a empreendedorismo e desenvolvimento econômico. Tem entre os objetivos trocar experiências sobre tecnologia, integração, desburocratização, simplificação e melhorias do ambiente de negócios.

Presidida por Lauren Momback, a JucisRS promove a jornada com o apoio da Prefeitura de Panambi, do Sebrae-RS, da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC/RS) e da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado (Fecomércio).

SERVIÇO

O quê: 3ª Jornada JucisRS de Interiorização

Quando: até esta quinta-feira (26), das 9h às 18h

Onde: SESI Panambi/RS (rua Konrad Adenauer, 350 – Centro)

