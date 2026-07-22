TOTVS expande roadshow sobre IA para o 2º semestre de 2026

Após o sucesso da primeira etapa, que reuniu mais de mil participantes em oito cidades de abril a junho, a TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, anuncia a expansão do seu Roadshow IH + IA | Inteligência que gera resultado para o segundo semestre de 2026. A iniciativa tem o objetivo de desmistificar o uso da inteligência artificial e levar aos empresários brasileiros uma visão prática e estratégica sobre como aplicar a tecnologia para obter resultados concretos.

O roadshow se diferencia por mudar o foco da discussão: em vez de perguntar "o que é possível fazer com a IA?", a TOTVS propõe uma reflexão sobre "o que queremos alcançar com ela?". A abordagem defende que a IA deve ser um meio para otimizar processos, gerar eficiência e, principalmente, amplificar a capacidade humana. O objetivo é liberar os profissionais de tarefas operacionais para que se dediquem a atividades mais estratégicas e criativas, mantendo sempre o conceito de "human in the loop" (humano no controle), no qual a decisão final é sempre da pessoa.

"Em cada cidade, encontro empresários, executivos e lideranças que compartilham expectativas, desafios e experiências relacionadas à inteligência artificial. Apesar das diferenças entre setores e portes de empresa, um padrão se repete nessas conversas: a fase da curiosidade está ficando para trás. As organizações brasileiras já compreenderam o potencial da IA. Agora, a preocupação é como transformar essa tecnologia em resultados concretos para o negócio", destaca Alexandre Apendino, vice-presidente de Atendimento e Relacionamento da TOTVS.

Um dos pilares da estratégia da TOTVS para a IA, e tema central no evento, é a importância da infraestrutura em nuvem. Para a companhia, uma jornada de IA eficiente, segura e escalável começa com uma base de cloud robusta. A TOTVS Cloud, por exemplo, garante não apenas a capacidade computacional elástica para lidar com os picos de processamento exigidos pela IA, mas também a segurança e a soberania dos dados, que permanecem no Brasil sob a legislação local e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

"O agente digital ajuda o agente humano a resolver problemas mais complexos. Isso a gente já está experimentando. Um exemplo relativamente simples, mas que dá produtividade, dá ganho e dá resultado", afirma Gustavo Bastos, vice-presidente de Plataformas e TI da TOTVS.

As edições do segundo semestre continuarão contando com a presença de vice-presidentes e especialistas da TOTVS, como Cristiano Nobrega (CDAIO), Alexandre Chaul (diretor-executivo de Cloud), além de convidados do mercado, que compartilham insights e casos práticos.

Abaixo é possível conferir as datas das próximas edições:

06/08 - Joinville (SC) - TOTVS Santa Catarina

11/08 - Ribeirão Preto (SP) - TOTVS São Paulo

10/09 - Salvador (BA) - TOTVS Leste

15/09 - Santo André (SP) - TOTVS Sudeste Meridional

22 e 23/09 - Recife e Caruaru (PE) - TOTVS Recife

12/11 - Cuiabá (MT) - TOTVS Centro Norte

12/11 - Curitiba (PR) - TOTVS Curitiba

O Roadshow IH+IA | Inteligência que gera resultado é um evento gratuito. Para acompanhar a programação e realizar a inscrição, basta acessar o site.