Travessia de balsas é suspensa no Rio Uruguai entre RS e SC

A travessia de balsas entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC), além da ligação com Basílio da Gama, será suspensa às 19h desta quarta-feira em razão da elevação do nível do Rio Uruguai.

Neste momento da interrupção dos serviços, o rio registra 7,5 metros acima do nível normal. Como medida preventiva e visando garantir a segurança dos usuários e operadores, foi determinada a suspensão das travessias durante toda a noite.

A previsão é de que o serviço seja retomado às 7h de quinta-feira, desde que o nível do rio não apresente nova elevação significativa ao longo da madrugada.

A situação seguirá sendo monitorada, e novas atualizações sobre as condições das travessias no Rio Uruguai serão divulgadas em nosso site.



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