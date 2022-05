Passados três meses do anúncio da restauração, ERS 330 aguarda o início das obras

Em uma solenidade no dia 25 de fevereiro, no Palácio Piratini, o Governo do Estado anunciou R$ 6 milhões para revitalização da ERS 330 entre Tenente Portela, Miraguaí e Redentora. Desde o anúncio feito pelo ex-governador Eduardo Leite, se passaram exatamente três meses e, até o momento, não aconteceu o início dos trabalhos.

A reportagem do site Clic Portela encaminhou e-mail ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (DAER) questionando os motivos da demora no início da restauração do percurso de cerca de 38 quilômetros. A resposta recebida explica que o contrato está ativo e sendo repactuado.

Através da correspondência eletrônica, a autarquia estadual ressaltou também que a equipe que executará as melhorias na ERS 330 trabalha, atualmente, em outra rodovia e que o remanejamento de funcionários e maquinários para a Região Celeiro somente ocorrerá após a conclusão dos serviços na região de Frederico Westphalen.

Durante agenda junto ao Governo do Estado na primeira semana de abril, o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, solicitou a formação de uma segunda frente de trabalho para atuar exclusivamente na rodovia 330. O mandatário, no entanto, não recebeu garantias que seu pedido seria atendido.

Ainda, segundo o DAER, o trajeto entre os três municípios receberá operação tapa-buracos e remendos profundos, além da implantação de nova capa asfáltica nos pontos mais críticos da pista.

A ERS 330 é um dos principais trechos da Região Celeiro. A via estadual é utilizada diariamente para o transporte de pessoas e de mercadorias. Além disso, tem relevância fundamental no escoamento das produções agrícolas.

Os recursos financeiros para revitalização da estrada são provenientes do Plano de Obras 2021-2022, do programa Avançar.

