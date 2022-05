Sicredi Raízes distribui R$ 16,2 milhões em resultados para seus associados

Os associados da Sicredi Raízes RS/SC/MG receberam a distribuição de resultados referentes ao exercício de 2021. A cooperativa realizou a distribuição de mais de R$ 16,2 milhões entre os seus cerca de 60 mil associados.

Durante a segunda-feira (16/5), a cooperativa depositou na conta dos associados o valor referente à divisão dos resultados, proporcional ao volume de suas operações realizadas no exercício de 2021. Esta decisão ocorreu de acordo com a deliberação dos próprios associados durante a Assembleia de Núcleos Digital, que aconteceu entre 28 e 31 de março.

Conforme a aprovação em assembleia, as divisões do resultado foram creditadas 40% do valor em conta poupança e 60% em conta capital. Do total, 3,3 milhões já haviam sido pagos no mês de dezembro de 2021, referentes aos juros ao Capital Social. Cada associado recebe a distribuição proporcional a utilização de produtos ou serviços ofertados pela cooperativa, de forma que quanto mais concentra a sua vida financeira na instituição, mais recebe.

A distribuição dos resultados é um diferencial ofertado aos associados das cooperativas do sistema Sicredi – que incentivam o desenvolvimento social e econômico de todas as regiões onde atuam.

Segundo o presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Vitor Rizzardi, estes recursos ficam em nossa região, sendo reinvestidos aqui, em forma de liberação de crédito, circulação no comércio local e geração de renda, construindo um círculo virtuoso que contribui com o desenvolvimento econômico e social da nossa região.

Os associados podem conferir o valor que receberam na distribuição consultando o extrato de sua conta poupança e conta capital através do aplicativo ou internet banking.

