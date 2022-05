RS poderá ter geadas em várias regiões nos próximos dias

Até o domingo (22/5), a presença do ar seco e frio manterá o tempo firme, com temperaturas baixas e formação de geadas em várias regiões. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 19/2022, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Emater-Ascar e Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Na segunda-feira (23/5), a massa de ar frio perderá intensidade, o que favorecerá a elevação das temperaturas em todo o Estado. Na terça-feira (24/5) e quarta-feira (25/5), o tempo firme, com nevoeiros ao amanhecer e grande amplitude térmica vai predominar em todas as regiões. Na quinta-feira (26/5), o tempo permanecerá seco, com temperaturas amenas na maior parte do Rio Grande do Sul, porém a aproximação de uma nova frente fria deverá provocar chuva, principalmente na Campanha e zona Sul.

Os volumes previstos de precipitação são baixos e deverão se concentrar entre a Campanha e a zona Sul, com valores entre 10 e 20 milímetros (mm) em diversas localidades. No restante do Estado, não deverão ser registradas chuvas significativas.

